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НовостиОбщество16 августа 2023 4:36

АО «Омск РТС» сообщает о плановых гидравлических испытаниях

Источник:kp.ru

С 09:00 до 20:00 17.08.2023, будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе проспекта Мира.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.