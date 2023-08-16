Прокуратура добилась нового маршрута для жителей омской Ростовки

Фото: дептранс Омска

Для жителей омской Ростовки нового маршрута добилась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Граждане систематически лишались возможности утром своевременно отправиться на работу в областной центр, в связи с тем, что перевозчик использовал автобусы недостаточной вместимости, а также допускал несоблюдение расписания движения транспортных средств, - уточнили в надзорном органе.

Представление от прокуратуры получили городские и областные власти, а также перевозчик. Теперь с сентября будет запущен новый маршрут, который будет выполнять по 10 рейсов ежедневно.

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