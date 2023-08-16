Омская торговля переориентировалась после введения западных санкций

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
После введения западных санкций смогла переориентироваться омская торговля. Накануне в Концертном зале поздравили работников отрасли с 30-летием Союза организаций торговли Омской области.
- В сфере торговли и общественного питания в Омской области трудятся более 150 тысяч человек. На долю этого важного сектора приходится более трети от общего оборота всех отраслей экономики, более 20% объемов налоговых поступлений в областной бюджет. Это результат вашей работы на благо региона, – отметил врио губернатора Виталий Хоценко.
Союз организаций торговли в этом году отмечает 30-летие со дня основания, и глава региона отметил его особую роль в обеспечении продовольственной безопасности и качества жизни омичей.
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