Руководитель «Чистого воздуха» сказал, что в Омске выбросов стало на 10% меньше

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 10% меньше стало меньше выбросов в Омске. Об этом заявил руководитель федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков, пишет «ОмскИнформ».

Напомним, что нацпроект «Чистый воздух» предполагает снижение вредных выбросов в атмосферу и улучшение состояния окружающей среды.

– Омск – участник федерального проекта «Чистый воздух» с самым большим числом квотируемых объектов. Их здесь 145. С момента запуска проекта сделано многое – всем объектам доведены квоты, сформированы планы экологических мероприятий. Выбросы в городе уже снижены на 10 %, – пояснил Корольков.

Правда, в регионе живут самое активное населения. Больше всех по стране омичи жалуются на плохие запахи в воздухе.

– Есть уверенность, что город станет одним из лидеров федерального проекта. Для этого у него есть все необходимое - подчеркивает эксперт.

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