В Омской области готовят к ремонту здание городского суда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К ремонту здание городского суда готовят в Омской области. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Сейчас получено положительное заключение на ремонт здания городского суда в Калачинске. Проект готовило ООО «Интерстрой», которое известно в регионе работами на здании областного правительства и исторических объектах.

Подрядчику придется восстановить здание площадью 1,13 тысячи «квадратов», которое построено в 2001 году. А ремонтировали объект в последний раз в 2016-м.

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