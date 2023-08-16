В Омске снесли полувековой многострадальный кинотеатр «Сатурн»

Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области»

Полувековой многострадальный кинотеатр «Сатурн» снесли в Омске. Видео делится пользователи группы «Regik55» во «Вконтакте».

За кадром мужчина рассказывает, что снос здания начался утром, а вечером от объекта недвижимости остались только кирпичи.

-Тяжёло на это смотреть. Здесь прошло моё детство, сюда я ходил на знаменитый фильм «Фантомас» сюда, стоял в очередях долгими часами, покупая билеты. Но что поделаешь: время берёт своё, - комментирует автор.

Омич предположил, что на этом месте вскоре появится торговый объект, ведь «другого сейчас не умеют строить».

Между тем, напомним, что здание бывшего кинотеатра «Сатурн» выкупил омич Евгений Мосунов. Он отдал на торгах 30 млн рублей. В лот входила сама недвижимость и земельный участок. Бизнесмен намеревался построить на этом месте досуговый центр.

Отметим, что кинотеатр много лет пытались реализовать с торгов. Для этого городским чиновникам потребовалось около 10 лет.

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