В Омской области третий раз за август подорожал бензин

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бензин подорожал в третий раз за август в Омской области. Наблюдениями делится РИА «СуперОмск».

На 10 копеек выросла цена на АИ-92 и АИ-95. Теперь их стоимость за литр составляет 46, 45 рублей и 50,10 рублей - соответственно.

Отмечается, что это уже третье подорожание этих марок за месяц. Неизменными остаются цены на АИ-98 - 62 рубля за литр, газ - 20,30 рубля и дизель - 58,15 рубля.

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