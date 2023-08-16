Турчак и Серышев приехали с визитом в Омскую область

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омскую область приехали с визитом секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и полпред президента в СФО Анатолий Серышев. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Как отмечает издание, цели визитов у федеральных политиков разнятся. Пока официальной информации о высокопоставленных гостях не поступало.
Напомним, что Андрей Турчак был в Омске в 2023 году - в апреле. Тогда он поддержал кандидатуру врио губернатора Виталия Хоценко на предстоящих выборах главы региона.
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