Экс-губернатор Омской области объяснил причины срывов масштабных проектов

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Причины срывов масштабных проектов объяснил экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев. Монолог он опубликовал на своем сайте «Духовное наследие».

По словам руководителя, отсутствие метро, Красногорского гидроузла, аэропорта и на данный момент - воды в Иртыше обусловлено безграмотными действиями губернаторов, которые руководили областью после него. Все масштабные проекты должны были быть завершены к 300-летю Омска - 2016 году.

- Прошло 12 лет. Почему не заработал гидроузел и омичи не увидели полноводный Иртыш и почему не поехали в омском метро, — вопрос к руководителям Омской области, управлявшим регионом после мая 2012 года. Искать иные причины бессмысленно, нужно просто это признать. Интересы социально-экономического развития города Омска требуют от федеральных и региональных властей незамедлительных действий. Украшать город скверами, парками, газонами и лавочками, безусловно, нужно, но интересы его настоящего и будущего требуют других решений и действий иного масштаба. Для этого нужны только знания, энергия и политическая воля, — поясняет Полежаев.

А вот конкретно с обмелением Иртыша, на берегу которого, как пишут СМИ, у экс-главы региона есть свой дом, можно бороться. Нужно лишь вернуться к сезонному регулированию стока вод при помощи низконапорных плотин.

К слову, здесь Леонид Полежаев знает, что говорит, так как является специалистом в этой области. Он даже подписался как «инженер-гидротехник, Заслуженный строитель Российской Федерации», причём с 1976 по 1983 год он действительно руководил строительством канала Иртыш — Караганда.

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