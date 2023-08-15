Искусственный интеллект измерит количество выбросов на омских дорогах

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В Омске сформируют информационную базу о загрязнении города автотранспортом. Об этом заявило правительство Омской области. Исследование проведут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» по госконтракту, заключенному с компетентной организацией.

Результаты натурного обследования транспортных потоков на дорогах обработает сомообучаемая нейросеть и искусственный интеллект. Об этом сообщил эксперт обновлённого Общественно-экспертного совета при губернаторе Омской области по вопросам экологии Даниил Путятин, который возглавляет Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды. Данные исследования составят информационно базу о загрязнении воздуха в Омске автотранспортом.

– Для снижения количества выхлопных газов необходимо прежде всего избавиться от пробок. Результаты большого исследования транспортного потока в Омске позволят организовать дорожное движение в городе таким образом, что пробок будет меньше. Если транспорт будет меньше стоять на светофорах, то на перекрестках и вдоль оживленных улиц снизится количество опасных загрязняющих веществ в воздухе, – отметил глава омского минприроды Илья Лобов.

Как сообщили в минприроды Омской области, данные исследования позволят оптимизировать дорожные потоки и минимизировать количество выбросов от транспорта в атмосферу.

Отметим, что 14 августа прошло первое заседание обновленного Общественно-экспертного совета по вопросам экологии. Виталий Хоценко обсудил экологическую обстановку в регионе с привлеченными федеральными экспертами.

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