Виталий Хоценко провел встречу с представителями бизнеса Омской области

Врио губернатора Виталий Хоценко встретился с бизнес-объединениями Омской области. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. Среди участников были представители Союза предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и «Опоры России».

В ходе встречи участники обсудили многие важные вопросы. Среди них – ключевые проекты и сотрудничество в программах развития Омской области, которые будут реализовываться совместно с омскими представителями бизнеса. Также не остались без внимания подходы к формированию налоговой политики, применяемой к малому и среднему предпринимательству после 2024 года.

Разговор зашел и о развитии инновационного бизнеса и снижении административных барьеров при благоустройстве близлежащих территорий. Затронули тему привлечения новых инструментов поддержки федерального уровня.

– Добросовестно ведя своё дело, бизнес помогает развивать экономику региона и страны. У Омской области есть хорошие стартовые условия для экономического роста. Самые прорывные направления — это промышленность, сельское хозяйство и логистика, — подчеркнул Виталий Хоценко.

Глава региона отметил важность стабильной работы бизнеса и возможности развивать предприятия и воплощать новые бизнес-идеи на благо Омской области.

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