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НовостиОбщество15 августа 2023 11:48

В Советском округе Омска появится новая заправка

Заправку поставят на Красноярском тракте
Елена УРМАНОВА
Иллюстрация

Иллюстрация

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Департамент архитектуры и градостроительства в Омске выдал разрешение на строительство заправки в Советском округе. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Заправочный пункт появится на Красноярском тракте. Как сообщается, шесть колонок смогут обеспечивать топливом пятьсот автомобилей в сутки. По плану, общая площадь объекта насчитывает 400 кв.м.

Возведением объекта займется ООО «Управление АЗС».

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