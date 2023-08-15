В Советском округе Омска появится новая заправка

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Департамент архитектуры и градостроительства в Омске выдал разрешение на строительство заправки в Советском округе. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.
Заправочный пункт появится на Красноярском тракте. Как сообщается, шесть колонок смогут обеспечивать топливом пятьсот автомобилей в сутки. По плану, общая площадь объекта насчитывает 400 кв.м.
Возведением объекта займется ООО «Управление АЗС».
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