Эксперты обсудили возможность реализации инициатив омичей за счет готовых решений

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске будут проходить мини-форумы с участие экспертов проекта «Решают люди». Первое заседание состоялось во понедельник, 14 августа.

Присутствующие обсудили возможность реализации инициатив омичей за счет уже готовых решений.

По мнению экспертов, для реализации инициатив, которые чаще всего исходят от омичей, можно было бы использовать готовы решения, разработанные профильными ведомствами. В частности, речь идет о детских площадках, типовые планы комплектации которых есть в распоряжении соответствующих ведомств.

Практика использования модульных проектов позволят свети к минимуму сроки внедрения проектов и необходимые для этого затраты. Еще один из плюсов — возможность привлечь опытных исполнителей.

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