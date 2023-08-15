В ОмГТУ создали первый в России учебный курс для разработчиков искусственного интеллекта

Фото: omskportal.ru

В Омском государственном техническом университете создали первый в России учебный курс для разработчиков искусственного интеллекта.

Курс «Доверенный искусственный интеллект» разрабатывали 2 года. Он уже прошел апробацию на первом потоке слушателей сетевой магистерской программы «Безопасность и этика искусственного интеллекта», реализуемой в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом ЛЭТИ.

В разработке уникального курса приняли сотрудники ОмГТУ Павел Ложников, Александр Самотуга и Ольга Хоменко. Они создали курс таким образом, чтобы все вопросы, связанные с доверенным искусственным интеллектом, были изложены последовательно и логично.

Программа курса включает набор тем, в рамках которых рассматриваются проблемы доверия к искусственному интеллекту, риски его использования, робастность и безопасность ИИ, защита данных, обнаружение аномалий и другие.

— Этот курс направлен на достаточно широкую аудиторию — в первую очередь, он создан для разработчиков приложений машинного обучения и искусственного интеллекта, для программистов, которые только заходят в эту предметную область, для руководителей компаний, работающих с большими данными. Однако он будет полезен также для тех, кто просто хочет соприкоснуться с темой искусственного интеллекта и погрузиться в эту область. В дальнейшем мы планируем модернизировать и улучшать этот курс, насыщать его практическими примерами, — рассказал завкафедрой «Комплексная защита информации» ОмГТУ Павел Ложников

Кроме этого, научная школа «Нейросетевые алгоритмы искусственного интеллекта в защищенном исполнении» при ОмГТУ занимается созданием целой линейки курсов по безопасности ИИ, которые формируют основные профессиональные компетенции будущих выпускников.

В будущем планируется создание еще двух учебных разработок — «Защищенный искусственный интеллект» и «Машинное обучение в биометрии».

Отметим, курс «Доверенный искусственный интеллект» доступен на открытой образовательной онлайн-платформе Stepik, пройти его можно бесплатно даже вне обучения в магистратуре.

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