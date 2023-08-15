В Омске по решению суда на 90 дней закрыли небезопасную газовую заправку

Фото: ГУ ФССП по Омской области.

В Омске по решению суда на 90 дней закрыли газозаправочную станцию, расположенную по улице 1-й Заводской в Советском округе.

Ранее специалисты Сибирского управления Ростехнадзора в ходе неплановой проверки обнаружили на заправке ряд нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности.

— В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения обязательных требований законодательства, нормативных актов и нормативно-технических документов при эксплуатации опасного производственно объекта, в связи с чем деятельность на указанном объекте представляет угрозу жизни и здоровью граждан, — отметили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

После получения исполнительного листа на заправку немедленно выехали судебные приставы. На месте пристав-исполнитель опечатал и опломбировал колонки и надземный резервуар, а также разъяснил представителю юридического лица степень ответственности за незаконное возобновление деятельности раньше окончания установленного судом срока или до отмены наказания в связи с устранением нарушений.

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