«Только сама взяла кредит на 790 тысяч»: лжесотрудники Центробанка обманули лаборантку из Омска на 3 млн руб

Фото: Даниил ОПАРИН

Лаборантка из Омска отдала телефонным мошенникам 3 миллиона рублей, пытаясь спасти свои сбережения.

Как рассказала женщина полицейским, в один из дней ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Собеседник сообщил ей, что некто пытается похитить деньги с ее банковской карты. Он убедил ее, что спасти сбережения можно, но для этого она должна передать ему коды из смс-сообщений, поступающих на ее телефон. Омичка доверилась звонившему и сделала то, о чем он ее попросил.

Вскоре на ее телефон стали приходить смс-сообщения о том, что на нее были оформлены кредиты в различных банка. Займы в финансовых организациях на ее имя брали злоумышленники. Кроме того, омичку заставили взять еще один кредит на 790 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасный счет». В конечном счете сумма причиненного ущерба составила более 3 миллионов рублей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется следствие.

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