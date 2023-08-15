В Омской области с начала весны 3550 человек пострадали от укусов клещей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с начала весны жертвами клещей стали 3550 человек, среди них 1001 - дети.

— В специализированных лабораториях были исследованы 98,6 % клещей, снятых с людей, на зараженность вирусом клещевого энцефалита, из них зараженных - 1,8 %; боррелиями - 14,1 %, зараженных возбудителями эрлихиоза - 1,7 %, анаплазмоза человека - 2,3 %. Специалисты проводят исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила - 0,7 %, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Одним из эффективных способов профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.По информации Роспотребнадзора, с начала 2023 года в Омской области более 87 тысяч человек были привиты против клещевого энцефалита.

Напомним, ранее «КП-Омск» рассказывала историю грибника из Омской области. скончавшегося от клещевого энцефалита. В больницу пенсионера доставили слишком поздно, поэтому спасти его не удалось. К слову, привит мужчина не был.

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