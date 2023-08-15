Омская прокуратура нашла массу нарушений в пансионате для пожилых людей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура через суд обязала пансионат для пожилых людей «Солнечный путь», расположенный в селе Пологрудово в Тарском районе Омской области, устранить выявленные в ходе проверки нарушения.

Ранее в ходе проверки прокуроры установили, что в пансионате отсутствует система оповещения о пожаре и паспорт безопасности объекта. На территории учреждения нет ни пандус, ни кнопка вызова персонала для инвалидов. Кроме того, отсутствуют знаки, выполненные с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля.

Тем не менее на требования надзорного ведомства об устранении нарушений руководство учреждения не отреагировало.

В связи с этим межрайонный прокурор обратился с иском в суд. Суд удовлетворил заявленные требования и обязал индивидуального предпринимателя, владеющего пансионатом, устранить все выявленные нарушения. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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