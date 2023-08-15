Управление дорожного хозяйства Омской области возглавил Сергей Коваленко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пост директора КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» занял Сергей Коваленко. Об этом свидетельствуют данные из выписки ЕГРЮЛ. Ранее Коваленко уже работал в учреждении в должности замдиректора по ремонту и эксплуатации дорог.

Напомним, ранее казенное учреждение возглавлял Динар Курманов. Однако в середине мая 2023 года он был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области. С того момента и до назначения Коваленко КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» руководил Александр Зверев. Примечательно, что фото Курманова до сих пор красуется на главной странице сайта Управления.

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