В Омск сегодня выехали первые 9 из 20 новых экологичных автобусов

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омск до конца августа 2023 года прибудут 20 новых автобусов НЕФАЗ, приобретенных в лизинг МП «Пассажирское предприятие №8» по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Сегодня, 15 августа, первая партия из 9 экологичных автобусов выехала с территории завода-изготовителя и отправилась в Омск. Всего для города были приобретены 20 новых автобусов, работающих на сжиженном природном газе.

— В автобусах полностью низкопольный салон. Откидные аппарели и регулировка угла наклона кузова делают их доступными для использования маломобильными категориями граждан. Автобусы оснащены системами кондиционирования, видеонаблюдения, имеют двойное остекление и дополнительные отопители в салоне, — рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

По словам градоначальника, автобусы выйдут на улицы города после всех необходимых процедур, в частности, проведения процедур первичного технического обслуживания и постановки на учет. Ориентировочно это произойдет до 1 октября. Работать новые автобусы будут на самых востребованных маршрутах, в том числе на маршруте № 33, который стал магистральным с 1 июля этого года.

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