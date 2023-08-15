В Омске к грядущему отопительному сезону подготовили 4700 многоэтажек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске к грядущему отопительному сезону подготовили свыше 4700 многоквартирных домов. У коммунальщиков остался еще месяц, чтобы полностью подготовить город к зиме. Жилой фонд и учреждения соцсферы должны быть готовы к приему тепла до 15 сентября.

По словам замдиректора департамента городского хозяйства Александра Гаврилова, теплоснабжающие и теплосетевые организации отремонтировали и подготовили 48 котельных, 1520 км водопроводных сетей, 1052 км тепловых и 1100 км канализационных сетей. Были полностью заменены 10 км теплосетей, 5 км водопроводных и 2,5 км канализации.

— На сегодня 4753 многоквартирных домов и 665 социальных учреждений подготовлены к отопительному периоду. Все регламентные работы идут в соответствии с графиком, отставаний не зафиксировано, — отметил чиновник.

Напомним, до 15 ноября омские власти должны получить готовности города к отопительному сезону до 15 ноября, паспорт готовности потребителей тепловой энергии (многоквартирных домов и объектов соцсферы) – до 15 сентября, а паспорт готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 1 ноября.

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