«Долг в 200 тысяч»: суд приговорил к принудительным работам жителя Омской области, который не хотел платить алимаенты

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в неуплате алиментов.

— Данный гражданин 2021 года на основании судебного решения обязан выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, однако это требование он не исполнял и в мае 2022 года был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В дальнейшем мужчина, несмотря на то, что являлся трудоспособным и не имел уважительных причин, не попытался ни найти работу, ни каким-либо образом погасить имеющуюся задолженность по алиментам в размере 184 тысяч рублей.

Суд признал сельчанина виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ и, учтя позицию гособвинителя, приговорил его к 5 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

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