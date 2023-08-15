В Омской области определили хозяев «Королевы спорта» до 2030 года

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

До 2030 года определили хозяев «Королевы спорта» в Омской области. Накануне в минспорта подвели итоги отбора на проведение «Королевы спорта» и «Праздника Севера» на период с 2026 по 2030 год среди районов области.

Была обработана 21 заявка. По итогам работы комиссии определены следующие муниципалитеты, где пройдет «Королева спорта»:

2026 год – Полтавский район;

2027 год – Нововаршавский район;

2028 год – Знаменский район;

2029 год – Одесский район;

2030 год – Называевский район.

«Праздник Севера» проведут в следующих районах:

2026 год – Колосовский район;

2027 год – Омский район;

2028 год – Москаленский район;

2029 год – Большеуковский район;

2030 год – Таврический район.

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