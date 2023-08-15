В Омской области определили хозяев «Королевы спорта» до 2030 года

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
До 2030 года определили хозяев «Королевы спорта» в Омской области. Накануне в минспорта подвели итоги отбора на проведение «Королевы спорта» и «Праздника Севера» на период с 2026 по 2030 год среди районов области.
Была обработана 21 заявка. По итогам работы комиссии определены следующие муниципалитеты, где пройдет «Королева спорта»:
2026 год – Полтавский район;
2027 год – Нововаршавский район;
2028 год – Знаменский район;
2029 год – Одесский район;
2030 год – Называевский район.
«Праздник Севера» проведут в следующих районах:
2026 год – Колосовский район;
2027 год – Омский район;
2028 год – Москаленский район;
2029 год – Большеуковский район;
2030 год – Таврический район.
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