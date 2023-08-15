Уровень воды на Иртыше близится к критической отметки в Омской области

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Омской области близится к критической отметки уровень воды на Иртыше. Об этом сообщает Об-Иртышское УГМС.
- Уровень воды в р. Иртыш у р.п. Черлак достигнет критериев опасного явления "НИЗКАЯ МЕЖЕНЬ" (ОЯ = 210 см над нулем поста), - пишут специалисты.
Такая глубина в водоеме прогнозируется на 18 августа. Продлиться опасное явление может 10 дней. Ситуация осложняет судоходство на главном водном объекте региона.
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