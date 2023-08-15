Водитель «Хонды» сбила омичку и девочку-подростка на улице 20 лет РККА

Фото: Ольга ЮШКОВА
На улице 20 лет РККА омичку и девочку-подростка сбила водитель «Хонды». Об этом сообщает Госавтоинспекция.
ДТП произошло накануне в районе полудня. 39-летняя женщина и 15-летняя девочка переходили дорогу по пешеходному переходу. В это момент на них наехала 44-летняя водитель автомобиля «Хонда».
Пешеходов доставили в больницу. Полиция проводит проверку.
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