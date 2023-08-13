Партия «Новые люди» вместе с парком «Вокруг света» дали старт масштабной экологической акции

«Новые люди» вместе с семейным парком развлечений «Вокруг света» проводят «Эко-праздники»: омичи могут сдать бумагу на переработку партийным активистам, а местных детей развлекают аниматоры, рассказывая в игровой форме о правильной сортировке мусора. Важно отметить, что всем, кто принимает участие в сдаче макулатуры, вручают призы от генерального партнера – сертификаты на 500 рублей от семейного парка развлечений «Вокруг света». Всего за время проведения акции будет организовано 10 праздников в каждом административном округе Омска в течение августа. Инициативу поддержал руководитель Омской области Виталий Павлович Хоценко. О целях акции рассказал руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном Собрании Омской области Илья Смирнов: «Наша задача в интересном игровом формате рассказать детям о том, как важно поддерживать чистоту дома, во дворе и в Омске в целом. Прежде всего, не мусорить. Кто-то, может быть, начнет сортировать свой мусор и сдавать его на вторичную переработку». Вторая задача акции – сбор бумаги для вторичной переработки. В ходе «эко-праздника» омичи сдают бумагу активистам партии «Новые люди», получая в подарок сертификат от семейного парка развлечений «Вокруг света», выступающего главным партнёром. В ходе мероприятия проводится конкурс, победителем которого становится участник, сдавший макулатуры больше остальных. В качестве приза он получает дополнительный сертификат от парка аттракционов на 1500 рублей. В дальнейшем, на вырученные от сдачи бумаги средства, «Новыми людьми» будут куплены и высажены саженцы деревьев.