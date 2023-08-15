Опасные фрукты обеззаразили

7 случаев заражения восточной плодожоркой были обнаружены сотрудниками Управления Россельхознадзора по Омской области в июле и начале августа на складе временного хранения. Опасный вредитель присутствовал в четырех партий нектаринов (27,9 тонн) и трех партий персиков (8,9 тонн), поступивших из Узбекистана. Это подтвердила экспертиза ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора». Чтобы не допустить распространения вредителя, в соответствии с законодательством нашей страны была проведена фумигация этих фруктов. Повторные лабораторные исследования карантинных объектов не выявили.

С начала этого года Управлением Россельхознадзора по Омской области выявлено 28 случаев заражения карантинными вредными организмами растительной продукции, ввозимой на территорию нашей страны, из них 20 случаев - плодожоркой. Восточная плодожорка – опасный карантинный вредитель, который за сезон может уничтожить значительную часть урожая, а при хранении и транспортировке фруктов снизить их товарные качества.