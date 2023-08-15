ООО «Профи Плюс» построит мост через реку Оша в Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мост через реку Оша в Омской области построит ООО «Профи Плюс». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Железобетонная конструкция обойдется региону в 90,2 млн рублей. До 25 декабря организация должна снести старый аварийный мост, а к 25 августа 2024 году смонтировать новый объект.

Отмечается, что компания во главе с директором и учредителем Дмитрием Тятюшкиным была зарегистрирована в Омске зимой 2015 года. В 2020 эта организация меняла деформационные швы на Ленинградском мосту.

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