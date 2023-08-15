Дело омички, которая свела с ума сына убийством отца, направлено в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура направила в суд дело 44-летней жительницы села Андреевка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Громкое убийство произошло 22 декабря 2022 года. Пьяная женщина набросилась с ножом на 59-летнего мужа и знакомого. Ножом она зарезала супруга прямо на глазах 3-летнего и 6-летнего детей.

- Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у старшего сына из-за этого развилось психическое расстройство, - уточнили в надзорном органе.

Теперь ее дело будет рассматривать суд. Омичке грозит до 20 лет лишения свободы.

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