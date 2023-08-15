Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Омске до 19 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 по 19 августа в Омской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс горимости. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Неблагоприятные погодные условия могут способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций, однако не выше муниципального уровня.

Омичей предупреждают и просят обращаться в МЧС или ЕДДС при возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий.

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