Омск стал лидером рейтинга нераспроданных новостроек

Лидером рейтинга нераспроданных новостроек среди 16-и городов-миллионников стал Омск. Об этом пишет «РБК».
Сейчас в копилке омских застройщиков 248,3 тысячи квадратных метров, которое еще никто не купил - это 77% строящегося жилья.
Согласно данным аналитиков, всего в городе сейчас проектируется и строится около 328,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости.
К слову, вместе с Омском в ТОПе - Краснодар и Самара. Меньше всего новостроек пустует в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.
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