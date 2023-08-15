Синоптики рассказали о потеплении в Омске с 17 августа

Фото: Оксана ЗУЙКО

С 17 августа о потеплении в Омске рассказали синоптики. Прогноз публикует Обь-Иртышское метеобюро.

Во вторник, 15 августа, в погода в Омске будет дождливой. Однако днем потеплеет до +21 градуса. Ночью + 7...+ 12°C. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Атмосферное давление начнет расти.

В среду столбик термометра днем поднимется до +25 градусов. В ночные часы всё те же + 7...+ 12°C. Ветер северо-западный 7-10 м/с.

В четверг, 17 августа, днем ожидается + 22...+ 27°C, ночью возможно потепление до +13 градусов. Ветер западный 6-11 м/с. Атмосферное давление продолжит расти.

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