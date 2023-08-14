Остановка «Голубой огонек» в центре Омска может получить новое название

Фото: 2 ГИС. Пока все еще "Голубой огонек"

Накануне в СМИ появилась информация о том, что популярную остановку в центре города «Голубой огонек» хотят переименовать в «Музей имени Кондратия Белова». С таким предложением к городским властям обратился директор омского музея им. Белова Владимир Белов. Сейчас ведутся переговоры с администрацией Омска. Об этом сообщает издание «КВ».

Такой вопрос подняли на открытии выставки «Августовские встречи» участники клуба «Рисовальные понедельники». Несмотря на многолетнее и привычное уху омичей название крупного остановочного пункта в центре города и наличие рядом с остановкой одноименного торгового центра, по мнению участников клуба, название «Голубой огонек» утратило свое первоначальное значение. В качестве альтернативы было предложено название «Музей имени Кондратия Белова». Администрация музея инициативу поддержала.

– Переговоры с администрацией города о переименовании остановки ведутся. Также получены поддержка и понимание многих организаций. Готовим документы, - цитирует «КВ» Владимира Белова.

Однако получит ли нововведение понимание и поддержку жителей города, покажет время. Пока же в социальных сетях появляется все больше комментариев против.

– Мама сказала, что там был магазин, где продавали телевизоры, поэтому голубой огонёк, и буквы на крыше тоже выглядели неплохо, как по мне, это часть истории города, одна из изюминок, оставили бы лучше как есть, да и затраты понесёт бюджет, – пишет омичка Мария в комментарии под постом о намерении переименовать остановку, в паблике Омск Live, во «Вконтакте».

По мнению авторов комментариев, высказывающихся против переименования, такие вопросы должны решать не отдельные организации или некая группа людей, а все омичи.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru