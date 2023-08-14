Рашид Исмаилов: Хоценко перезагрузил омский общественно-экспертный экологический совет

Фото: Омскпортал.

14 августа глава региона Виталий Хоценко впервые провел экологический совет в Омске. Его возглавил руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

- Экологические вопросы всегда были для Омской области насущными - в регионе большое количество промпредприятий, свалки, копившиеся десятки лет. Но ситуация меняется. По основным источникам - промышленным и энергетическим предприятиям, транспорту, частным домовладениям, которые топятся уголем, свалкам - подготовлены дорожные карты, запланировано бюджетное и внебюджетное финансирование. Так предприятия меняют электрофильтры для воздуха и ведут экомодернизацию производства. На частные домовладения приходится 15% выбросов в городе. Эту проблему решаем с помощью проекта «Чистый воздух», в рамках которого людям предоставляются субсидии на перевод домовладений на газ, в этом году - 2 350 домовладений, - отметил Хоценко.

В регионе предусмотрено строительство 3 новых центров по обращению с ТКО мощностью более 800 тысяч тонн. Заключено 2 концессионных соглашения на строительство комплексов по обращению с ТКО в Таврическом и Тарском районах.

Снижаются транспортные выбросы, за счет модернизации автопарка и перевода на газ, внедрения троллейбусных веток. Идет масштабная работа по рекультивации 4 свалок. Накануне регион присоединится к федеральному проекту «Генеральная уборка», по которому будут рекультивировать свалки в регионе.

- Хоценко перезагрузил наш Общественно-экспертный экологический совет и переформатировал его работу. Нам дали больше возможностей и полномочий для работы. Мы теперь не просто эксперты — мы можем привлекать общественность и заходить в те сферы, которые раньше были несколько ограниченными для нас, - резюмировал Рашид Исмаилов.