Избирком рассказал, сколько получают кандидаты в губернаторы Омской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кандидат от ЛДПР Максим Макаленко задекларировал немногим более 690 тыс. рублей. Ему принадлежат автомобили ВАЗ 21093 (1996 г.) и Toyota Harrier (2000 г.). Также в совместной собственности имеется квартира на ул. Крупской площадью 62 кв.м.

Доходы кандидата от партии «Единая Россия» Виталия Хоценко за 2022 год составили 6,7 млн рублей. Также он владеет машинами MINI Cooper (2004 г.) и Mercedes-Benz V250 (2016 г.).

Кандидат от партии «Коммунисты России» Владимир Казанин заработал 4,5 млн рублей. В его собственности – дом площадью 123 кв.м. и земельный участок около 5 соток в садоводческом товариществе. Ему также принадлежит автомобиль Honda Freed 2009 года выпуска.

Доходы представителя КПРФ Андрея Алехина за 2022 год составили более 6 млн рублей. В его собственности также есть недвижимость: 1/5 доля квартиры площадью 64 кв. м. на улице 70 лет Октября и 1/2 доля квартиры площадью чуть более 43 кв. м на улице Театральной в Новосибирске. Данные об автомобиле кандидата не сообщаются.

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