В омском микрорайоне Прибрежный построят дом переменной этажности до 20 этажей

Фото: Иван ВИСЛОВ

Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на возведение дома на Левобережье Омска. Об этом сообщили в мэрии Омска.

Строительными работами займется Строительно-монтажное управление-11 Стройбетон «Южное». План проекта предусматривает 172 квартиры. Больше всего в доме однокомнатных квартир – 82. Чуть меньше двухкомнатных – 64. Меньше всего трехкомнатных – 26.

Жилой дом переменной этажности от 16 до 20 этажей появится в районе улиц Перелёта и Шаронова. Общая площадь жилых помещений составит 9951,8 кв. м.

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