Мэр Омска сообщил, что дом на 3-й Енисейской не пошел трещинами

Фото: телеграм-канал прокуратуры Омской области

Трещинами пока не пошел дом на 3-й Енисейской. Подробности сообщает в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

- Сегодня на месте продолжает работать спецтехника. Привлечена экспертная организация, и готовятся документы для проведения необходимых обследований. Застройщик уверяет, что дополнительных сил и средств в настоящий момент не требуется, — отметил Сергей Шелест.

Мониторинг строительных маячков показывает, что подвижки грунтов в подвале дома не было. В ходе дополнительного осмотра жилых помещений трещин, повреждений и изменений в конструкциях также не обнаружено.

В мэрии отмечают, по предварительным данным, угрозы целостности дома нет, поскольку он стоит на «материнской» территории. Об этом ранее заявляли представители ООО «Сибирский строитель».

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