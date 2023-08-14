Мэр Омска сообщил, что дом на 3-й Енисейской не пошел трещинами

Фото: телеграм-канал прокуратуры Омской области
Трещинами пока не пошел дом на 3-й Енисейской. Подробности сообщает в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
- Сегодня на месте продолжает работать спецтехника. Привлечена экспертная организация, и готовятся документы для проведения необходимых обследований. Застройщик уверяет, что дополнительных сил и средств в настоящий момент не требуется, — отметил Сергей Шелест.
Мониторинг строительных маячков показывает, что подвижки грунтов в подвале дома не было. В ходе дополнительного осмотра жилых помещений трещин, повреждений и изменений в конструкциях также не обнаружено.
В мэрии отмечают, по предварительным данным, угрозы целостности дома нет, поскольку он стоит на «материнской» территории. Об этом ранее заявляли представители ООО «Сибирский строитель».
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