Писатель Николай Трегубов скончался на 84-м году жизни в Омске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске на 84-м году жизни скончался писатель Николай Трегубов. Об этом сообщили в БУ «Омские муниципальные библиотеки».

Поэта не стало 10 августа. Его похороны прошли сегодня, 14 августа. Многие годы Трегубов работал инженером на Радиозаводе им. А. С. Попова, Омском научно-исследовательском конструкторско-технологическом институте шинной промышленности, а также на заводе имени Козицкого.

Его первые произведения вышли в свет в 1970-х, а в 90-х он стал членом Союза писателей России. Тогда же возглавил областное литературное объединение и получает признание в виде премии Омской областной администрации в 1997 году.

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