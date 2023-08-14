Омский УФСИН с обществом «Знание» организовали лекцию о цветных революциях

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Омской области приняли участие в мероприятии на тему «Цветные революции» как технология государственного переворота». Спикером выступил кандидат педагогических наук, доцент кафедры правоведения, государственного и муниципального управления факультета истории Омского педагогического университета Александр Богдашин. Он объяснил механизмы возникновения революций, цели использования технологии управления революциями на примере стран, где ранее использовались базовые сценарии так называемых «Бархатных революций» и способы противодействия подобным проявлениям.

- Регулярное проведение подобных мероприятий позволит сотрудникам УФСИН России по Омской области повысить политическую грамотность, - считают в ведомстве.

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