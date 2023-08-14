Глава Омского региона и хоккеисты «Авангарда» вышли на экологический субботник

Фото: ООО "Магнит".

Первый в России фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» продолжает всероссийскую экологическую акцию «Особенности национальной уборки». Очередной экосубботник прошел 12 августа в Омске. За время акции было собрано 5 тонн мусора, в уборке приняли участие 500 омичей.

Субботники проходят в регионах России с апреля и продолжатся по октябрь. Территории-участники демонстрируют уникальность местных традиций, символов, слов и смыслов, музыки, локальных историй. У каждого города, у каждой уборки свой характер и свои герои.

Узнаваемые символы Омской области – река Иртыш и ХК «Авангард». Отсюда выбор локации для уборки – набережная близ «Арены G-Drive», где отметилась почти вся дружина омских хоккеистов. Среди участников – капитан ХК «Авангард» Дамир Шарипзянов, вратарь Василий Демченко, нападающие Игорь Гераськин, Иван Телегин и Валентин Пьянов. К субботнику также присоединились учащиеся хоккейной академии «Авангард».

Фото: ООО "Магнит".

Вместе с хоккеистами в субботнике принял участие врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. В этом мероприятии его традиционно поддержали члены семьи, коллеги из правительства, мэрии, минприроды и команда регионального оператора по обращению с ТКО «Магнит». В своем обращении к омичам Виталий Хоценко подчеркнул, что чистота в городе во многом зависит от самих жителей.

- Прошу всех наводить и соблюдать чистоту. Только своими силами омичи могут сделать родной город и область чище, - сообщил Хоценко и приступил к работе.

Фото: ООО "Магнит".

Весомую помощь оказал регоператор, который подготовил заранее перчатки, мусорные мешки, питьевую воду и другой инвентарь. При этом все собранные отходы сотрудники компании также вывезли и отправили на финальную досортировку с последующей переработкой. Всего было собрано больше 5 тонн мусора.

Помимо уборки территории, для омичей подготовили развлекательную программу: мастер-классы и конкурсы. В завершение акции хоккеисты ХК «Авангард» провели автограф-сессию.

- Наша акция подразумевает демонстрацию особенностей региона. Каждый из них показывает, чем конкретно он хорош, чем гордится, в чем традиции, уникальность, колорит и его особенности. Поэтому на наших субботниках мы не только убираемся, но и раскрываем душу региона. Когда мы собирались ехать в Омскую область, мы, конечно же, знали, что это будет хоккейное настроение. Ведь команда «Авангард» - это гордость Омска. С помощью таких акций мы занимаемся экологическим просвещением и вовлекаем население в экологическую повестку страны, - отметила директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» Татьяна Ковалева.