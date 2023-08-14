Минприроды заявило о превышении метилмеркаптана в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске о превышении метилмеркаптана заявило региональное минприроды. Сообщение появилось в официальном паблике ведомства во «Вконтакте».

- В связи с сильным химическим запахом в Кировском округе 13.08.2023г. был выполнен отбор проб воздуха. С 7.20 до 8.00 на улице Енисейская, 1/2. По результатам измерений зафиксировано превышение ПДК метантиолов (по метилмеркаптану) в 1.4 раза, - сообщили специалисты.

Подобная ситуация наблюдалась в Нефтяниках. Там в поселке Николаевка зафиксированы превышения ПДК сероводорода в 1,2 раза и метантиолов (по метилмеркаптану) в 1,1 раза.

К слову, до 10.00 14 августа в Омске для 12 предприятий действовал режим НМУ.

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