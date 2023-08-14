Один из лучших водителей грузового автомобиля работает в «Росводоканал Омск»

Владимир Васильченко, сотрудник омского водоканала, стал призёром в конкурсе профессионального мастерства. Награждение лучших представителей строительной отрасли в регионе прошло в Правительстве Омской области.

Состоявшийся в июле конкурс профессионального мастерства был приурочен ко Дню строителя. В рамках этого мероприятия прошло соревнование между водителями грузовиков. На участие в конкурсе подали заявку 12 водителей из разных предприятий.

Конкурсантов проверили на знание ПДД и умение скоростного маневрирования за рулём ГАЗ-33098. По результатам теоретических и практических испытаний сотрудник «Росводоканал Омск» Владимир Васильченко занял третье место.

- Мы всегда поддерживаем сотрудников в их желании развиваться, совершенствовать свои профессиональные навыки, помогаем им проявить себя на различных конкурсах, доказать на деле свой высокий уровень мастерства и профессионализм. В копилке омского водоканала большое количество побед работников предприятия, - рассказал главный инженер «Росводоканал Омск» Денис Хохлов.

Владимир Васильченко представляет омский водоканал на региональных соревнованиях второй год подряд. В 2022 году он показал наилучший результат и стал победителем конкурса профессионального мастерства водителя грузового автомобиля.