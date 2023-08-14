В Омске платную парковку на Арктической никто строить не захотел

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Никто не захотел строить платную парковку на улице Арктической в Омске. Департамент архитектуры признал уже вторые торги несостоявшимися.
Земельный участок площадью чуть больше 13 соток не захотел арендовать никто. Договор должны были заключить на 5 лет, ежегодный платеж составлял 304,7 тысячи рублей.
Из-за отсутствия заявок - торги не состоялись.
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