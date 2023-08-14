249 тысяч доз вакцины от гриппа привезли в Омскую область

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омскую область привезли 249 тысяч доз вакцины от гриппа. Об этом сообщает региональный минздрав.

Омичи в этом году получат препарат «Совигрипп», который уже успели распределить между поликлиниками и районными больницами.

– Омичи уже могут позаботиться о своем иммунитете и пройти вакцинацию. Важно сделать это заблаговременно, до наступления эпидсезона, – пояснили в профильном ведомстве.

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