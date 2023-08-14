Юный водитель влетел в «БМВ» на окраине Омска

Фото: Госавтоинспекция

На окраине Омска влетел в «БМВ» юный водитель. Подробности рассказывает Госавтоинспекция.

Авария произошла накануне на перекрестке Окружной дороги и улицы 10 лет Октября. 18-летний водитель «Шевроле Нива» при повороте налево на Окружную дорогу не уступил «БМВ».

Пассажирам машин потребовалась медицинская помощь. На скорой увезли 18-летнего парня и 17-летнюю девушку из отечественного авто и 27-летнего пассажира из иномарки.

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