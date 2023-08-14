«Гнали собаками и ранили ножом»: омич спрятался от беспридельщиков на крыше чужого авто

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск»

Шокирующее видео появилось в телеграм-канале «Инцидент Омск». Пожилой мужчина, измазанный кровью, слезает с крыши автомобиля.

Как позже рассказал омич, на него напали. Сначала стреляли из машины, потом гнали собакам, а позже ранили ножом в область паха.

- Жил на Космическом, моя ушла. Теперь я живу в центре. Я работал у них в дорожном строительстве. Я убегал, они меня ловили с собаками, хотели, чтобы меня разорвали, - пытался объяснить на камеру пострадавший с множественными ранениями.

Оказалось, инцидент произошел 12 августа. Неизвестный мужчина забрался на крышу припаркованного авто, бил по ней и звал на помощь. Владельцы машины вызвали полицию.

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