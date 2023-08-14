«Поиски осложняет местность»: в Омской области полиция и местные жители разыскивают пропавшего грибника

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Муромцевском районе Омской области полицейские разыскивают 57-летнего местного жителя, который отправился в лес за грибами и не вернулся.

Вечером в воскресенье, 14 августа, в местный отдел полиции обратилась жена 57-летнего Николая Крюкова. Она сообщила, что супруг утром уехал в лес за грибами и до сих пор не вернулся. По ее словам, Николай уехал в направлении урочища «Бывшая д. Щегловка» в 4-5 км от районного центра. Заявительница также отметила, что ранее ее супруг перенес инфаркт и в поездке может почувствовать себя плохо.

— В настоящее время к месту поисков направлены дополнительные силы полиции и единицы автотранспорта, помощь им оказывают местные жители. Поиски осложняются тем, что местность покрыта лесом, а берега р. Сюткес — заболоченные, кое-где отсутствует сотовая связь, — отметили в полиции.

Приметы разыскиваемого: на вид 65-70 лет, худощавого телосложения, был одет в черную кожаную куртку, свитер с серой полосой, джинсы, на голове – черная кепка, на ногах - резиновые сапоги. Передвигался на зеленом велосипеде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего грибника, просят обращаться по телефонам: 79-32-97, 79-32-00, 102 и 112.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru