Около памятника Бухгольцу и Аллеи олимпийцев в Омске установят камеры наблюдения

Фото: Елена УРМАНОВА

В Омске у памятника Ивану Бухгольцу и на Аллее олипийцев установят камеры видеонаблюдения. Обеспечить сохранность новых достопримечательностей поручил врио губернатора Виталий Хоценко.

Сегодня, 14 августа, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве Хоценко дал поручение вице-губерантору Алексею Ромахину и мэру Омска Сергею Шелесту проработать вопрос установки камер видеонаблюдения вблизи упомянутых монументов.

— В августе у нас в Омске появились сразу две новые достопримечательности — памятник основателю нашей областной столицы Ивану Дмитриевичу Бухгольцу и Аллея олимпийцев. На оперативном совещании поручил своему заместителю Алексею Сергеевичу Ромахину и мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту проработать вопрос установки камер видеонаблюдения для постоянного контроля. Уверен, что охрана и контроль помогут сохранить наши достопримечательности, — отметил глава региона.

Напомним, Аллею олимпийцев в Омске торжественно открыли в День физкультурника, 12 августа. Теперь 22 достаточно своеобразных бюста украшают набережную Оми со стороны улицы Думской. Создана была аллея на средства мецената.

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