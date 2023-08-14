Хоценко представил первого замминистра региональной политики Антона Киселева

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Сегодня, 14 августа, на оперативном совещании с членами регионального правительства Виталий Хоценко представил первого заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Антона Киселева. Напомним, распоряжение о назначении Антона Киселева на пост перового замминистра было подписано главой региона в конце минувшей недели.

В министерстве Антон Киселев будет курировать вопросы этнических и межконфессиональных отношений, противодействия терроризму, отношения с НКО и общественными организациями, а взаимодействия с религиозными объединениями.

— Антон Витальевич, вам успехов и удачи! Хочу, чтобы у нас получилось хорошее взаимодействие, — сказал Хоценко.

Антон Витальевич Киселев родился в Омске. Окончил Омскую Академию МВД и Государственный университет управления (факультет «Государственное и муниципальное управление»). На протяжении 15 лет занимал руководящие должности в правоохранительных органах. В последние годы Антон Киселев работал в энергетическом секторе, а также занимался внутриполитическими и социально-экономическими процессами в регионах страны.

Киселев зарекомендовал себя, как компетентный руководитель, который погружается в проблемы, принимает взвешенные и объективно жесткие решения.

Новый первый замминстра на данный момент уже активно включился в работу, в частности, проводит встречи с главами муниципальных районов Омской области, лидерами общественных и религиозных организаций, а также с жителями региона.