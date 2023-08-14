Омская прокуратура нашла нарушения в работе частных перевозчиков

Фото: 2gis.

Прокуратура проверила работу общественного транспорта в Омске и выявила ряд нарушений законодательства в сфере организации транспортного обслуживания населения.

Так, выяснилось, что частные перевозчики систематически не соблюдают графики движения транспорта маршрутах. Кроме того, на маршрутах №№ 346, 410, 307, 386, 470 запланированное количество автобусов отличается от реального, выходящего на улицы города.

Досталось от прокуратуры и мэрии. В надзорном ведомстве сообщили, что на момент начала перевозок пассажиров по измененным схемам маршрутов не все остановки были оборудованы павильонами ожидания.

В связи установленными фактами прокуратура внесла представления об устранении нарушений частным перевозчикам и мэрии Омска.

— Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле. Работа на данном направлении будет продолжена, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее упомянутый маршрут № 346 вернулся на центральные улицы города, откуда его «убрали» в рамках транспортной реформы. Это произошло благодаря тому, что перевозчик выполнил главное условие, поставленное дептрансом, — закупил автобусы среднего класса.

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